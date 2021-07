02.07.2021, PP Oberfranken



Unbekannte aus dem Main-Donau-Kanal – Kripo veröffentlicht Foto der Frau

BAMBERG. Nach dem Fund der leblosen Frau am Dienstagvormittag im Main-Donau-Kanal in Bamberg, dauern die Ermittlungen zu deren Identität weiter an. Die Kriminalpolizei Bamberg veröffentlicht nun auch ein Foto der Unbekannten.



Unbekannte Frau, Foto: Polizei

Kontakt zur.../Erste Pressemeldung:

Die ältere Frau war am Dienstag im Uferbereich des Gewässers bei der Straße „Weidendamm“, nahe des dortigen Bamberger Faltboot-Clubs, geborgen worden. Kriminalbeamte übernahmen die Ermittlungen zu den Todesumständen. Eine Obduktion ergab keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.



Wie die Kripo in Erfahrung bringen konnte, muss sich die Seniorin im Zeitraum von Montag, zirka 21 Uhr, bis zum Dienstagvormittag, bei dem Gewässer und im Bereich des späteren Fundortes aufgehalten haben. Polizeieinsatzkräfte stellten zudem ein Stück am Ufer entfernt einige Gegenstände fest, die vermutlich der Unbekannten gehören.

Sämtliche Ermittlungen zu der Frau, in deren Zusammenhang auch Fotos des Einkaufstrolleys sowie eines Schlüsselmäppchens veröffentlicht wurden, brachten bislang keine weiteren Erkenntnisse, um wen es sich bei der Toten handelt.



Die Kriminalbeamten erhoffen sich mit der Veröffentlichung des Bildes der Frau Hinweise auf ihre Identität.

Die Unbekannte ist geschätzte 65 bis 75 Jahre alt, 165 Zentimeter groß und hat ein Gewicht von 53 Kilogramm.