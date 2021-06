17.06.2021, PP Oberfranken



Brand in Metzgereigebäude

BISCHBERG, LKR. BAMBERG. Am späten Dienstagvormittag brach ein Feuer über einer Metzgerei aus. Keinerlei Verletzungen, aber ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich waren das Resultat des Brandes. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 11 Uhr fiel der Brand in den Büroräumen des Anwesens in der Regnitzstraße auf. Die Personen im Haus konnten sich noch rechtzeitig und unversehrt in Sicherheit begeben. Umliegende Feuerwehren brachten die Flammen schnell unter Kontrolle. Nach jetzigem Stand ist eine vorsätzliche Brandstiftung auszuschließen, die genaue Ausbruchsursache des Feuers ermitteln nun die Brandfahnder der Kripo Bamberg. Trotz des entstandenen Schadens bleibt die Metzgerei weiterhin geöffnet.