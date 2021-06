16.06.2021, PP Oberfranken



Dreiste Trickdiebe gesucht

COBURG. Am Mittwoch vergangene Woche schlugen dreiste Diebe zu. Sie stahlen am helllichten Tag einer 87-jährigen Dame diverse Wertsachen aus ihrer Wohnung. Die Kripo Coburg ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

Kontakt zur...

Am 9. Juni 2021 kamen die unbekannten Täter gegen Mittag in der Franz-Klingler-Straße zur Wohnung der Dame. Während eine Frau das Opfer ansprach und in eine Unterhaltung vertiefte, schlich sich ein Komplize in die Wohnung und entwendete dort Bargeld und Schmuck im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die abgelenkte Dame bemerkte den Diebstahl erst, als es zu spät war.

Die ermittelnden Beamten haben folgende Fragen:

Wer hat eine unbekannte Frau und deren Komplizen in der Franz-Klingler-Straße gesehen?

Bei wem hat/haben am 9. Juni 2021 eine fremde Person oder mehrere Personen geklingelt?

Wer kann Hinweise auf ein unbekanntes Fahrzeug in der Franz-Klingler-Straße geben?

Die Kripo Coburg bittet unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 um Hinweise

Damit Sie nicht auch Opfer derartiger Diebe werden, beachten Sie bitte folgende Tipps: