19.04.2021, PP Oberfranken



Mordfall der Soko Radweg erscheint bei „Aktenzeichen XY… ungelöst“

BAYREUTH. Mit dem Film „Tod am Rad“ unterstützt die ZDF-Sendereihe „Aktenzeichen XY… ungelöst“ im Rahmen eines Studiobeitrages die Ermittlungen der Soko Radweg. Der Mordfall an dem 24-jährigen Radfahrer wird am kommenden Mittwoch, 21. April 2021, um 20.15 Uhr gesendet. Die Kriminalbeamten erhoffen sich mit dem Beitrag weitere Hinweise zur Aufklärung des Gewaltverbrechens. Nach wie vor ist eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.

Im Studio wird der Hauptsachbearbeiter der Soko Radweg, Erster Kriminalhauptkommissar Roland Wiefek, den Fall und den aktuellen Sachstand zu den Ermittlungen schildern und wichtige Fahndungsfragen stellen. „Mit dem Auftritt bei „Aktenzeichen XY… ungelöst“ wollen wir auch überörtlich Hinweise auf Personen erlangen, die auffällig sind und einen Bezug nach Bayreuth haben“, erklärt Wiefek. „Jeder noch so kleine Hinweis, der für Außenstehende vielleicht unbedeutend erscheint, kann uns bei den Ermittlungen weiterhelfen“, appelliert der Ermittler und hofft auf eine große Resonanz aus der Bevölkerung. Die auch in der Sendung veröffentlichte Hinweisnummer der Soko Radweg ist die 0921/506-2444.

Bisherige Ermittlungen

Der getötete 24-Jährige wurde am Mittwoch, 19. August 2020, gegen 0.45 Uhr, von Passanten auf dem Fuß- und Radweg zwischen der Dr.-Konrad-Pöhner-Straße und der Fraunhoferstraße entdeckt. Wie sich im Rahmen einer Obduktion herausstellte, starb der junge Radfahrer aufgrund massiver Gewalteinwirkung unter Einsatz eines Messers. Die über 30-köpfige Sonderkommission bei der Kripo Bayreuth und die Staatsanwaltschaft Bayreuth arbeiten seitdem unter Hochdruck an den Ermittlungen zum bislang unbekannten Täter. Mit Hilfe von Profilern der Operativen Fallanalyse Bayern erstellten die Ermittler Hinweise zur Täterpersönlichkeit. Die beiden möglichen Täterprofile wurden im Januar 2021 der Öffentlichkeit vorgestellt. Seither sind von Seiten der Bevölkerung rund 70 Hinweise bei der Soko Radweg eingegangen, die in die Ermittlungen eingeflossen sind.