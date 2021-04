15.04.2021, PP Oberfranken



19 Kilo Marihuana an Bord - Drogenkuriere sitzen in U-Haft

A9 / BAYREUTH. Rund 19 Kilogramm Marihuana stellten am Samstagnachmittag Bayreuther Verkehrspolizisten bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn A9, bei Bayreuth, sicher. Gegen die beiden Insassen ergingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth Untersuchungshaftbefehle.

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bayreuth



Sichergestellte Drogen, Foto: Polizei

Die Beamten der Verkehrspolizei Bayreuth stoppten das Auto mit den zwei 34 und 37 Jahre alten Männern an der Anschlussstelle Bayreuth-Süd zu einer Kontrolle. Die beiden Staatsbürger aus der Schweiz waren in südlicher Richtung unterwegs. Im Rahmen der Überprüfung des Fahrzeuges entdeckten die Polizisten im Kofferraum mehrere Gepäckstücke, die bis zum Rand mit Drogen gefüllt waren. Insgesamt stellten die Beamten 19 Kilo Marihuana sicher, das sorgfältig portioniert in Klarsichtfolie verpackt war. Beide Autoinsassen wurden daraufhin festgenommen und für die weiteren Ermittlungen an die Kriminalpolizei Bayreuth übergeben. Der Ermittlungsrichter erließ am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth gegen die zwei Männer Untersuchungshaftbefehle. Inzwischen sitzen sie in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft, insbesondere zum exakten Wirkstoffgehalt des Marihuanas, dauern derzeit noch an.