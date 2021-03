11.03.2021, PP Oberfranken



Enkeltrickbetrüger erneut erfolgreich

LKR HOF/HOF. Nach der Herausgabe von Bargeld im niedrigen fünfstelligen Eurobereich steht fest: Eine Rentnerin aus Zell im Fichtelgebirge wurde am Mittwoch Opfer eines Enkeltrickbetruges. Die Kriminalpolizei Hof übernahm die Ermittlungen.

Kontakt zur ...

Eine angebliche Enkelin meldete sich, gegen 9.30 Uhr, telefonisch bei der Rentnerin und gab an, in einen Verkehrsunfall verwickelt zu sein. Kurz darauf klingelte wieder das Telefon und eine vermeintliche Polizeibeamtin sprach von einem laufenden Strafverfahren. Nach vier Stunden, in denen die Betrügerbande die Rentnerin am Telefon gehalten und nach Hof dirigiert hatten, kam es schließlich vor der Freiheitshalle in Hof, um 13.30 Uhr, zur Geldübergabe an einen bislang unbekannten Mann.



Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

zirka 30 Jahre alt

auffällig geringe Körpergröße, von zirka 160 bis 165 Zentimeter

südländischer Phänotypus

kurze, lockige und dunkle Haare

bekleidet mit Jeans, khakifarbener Jacke, beigem Cap

hatte ein Sonnenbrille auf dem Mützenschirm aufgelegt

Die Kriminalpolizei in Hof sucht nach Zeugen.

Wem sind am Mittwoch, zwischen 13 Uhr und 14 Uhr, vor der Freiheitshalle in Hof, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wem ist der oben beschriebene Mann aufgefallen?

Wer kann sonst Angaben machen, die im Zusammenhang mit dem Betrug stehen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 entgegen.

Wiederholt warnt die oberfränkische Polizei vor dieser Betrugsmasche und gibt folgende wichtige Tipps: