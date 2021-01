15.01.2021, PP Oberfranken



Einbruch in Juweliergeschäft - Kripo bittet um Mithilfe

BAMBERG. Nach dem Einbruch in ein Juweliergeschäft am frühen Freitagmorgen im Bamberger Inselgebiet, laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei Bamberg auf Hochtouren. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Ergebnis. Die Ermittler bitten Zeugen, insbesondere eine Person auf dem Fahrrad, sich zu melden.

Kontakt zur... / Erste Pressemeldung:

Kurz vor 5.45 Uhr fuhr ein schwarzer BMW rückwärts in das Schaufenster des Juweliers in der Straße „Grüner Markt“. Zwei maskierte Personen sprangen aus dem Wagen und schlugen die Vitrinen ein. Die Täter erbeuteten mehrere Schmuckstücke, deren Wert nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Eurobereich liegen dürfte.

Gleich darauf flüchteten die Täter mit einem größeren silbernen Mercedes, vermutlich Limousine, älteres Modell. Auf dem Wagen hatten die Unbekannten ein, zumindest zu Beginn der Flucht, nicht eingeschaltetes, mobiles Blaulicht angebracht. Die Kennzeichen des Mercedes beginnen mit dem Anfangsbuchstaben „B“. Den BMW ließen die Einbrecher zurück. Ermittlungen zeigten, dass der Wagen am Abend zuvor im Bereich Schweinfurt entwendet worden war.

Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen mit zahlreichen Streifenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber verliefen bislang ergebnislos.

Kriminalbeamte übernahmen vor Ort die Ermittlungen, stellten unter anderem den BWW sicher und führten umfassende Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.



Weiterhin konnten die Kripobeamten in Erfahrung bringen, dass der Fahrer des BMW, bei seiner Anfahrt zum Tatort, beinahe einen Verkehrsunfall mit einem Radfahrer beziehungsweise einer Radfahrerin in der Keßlerstraße verursacht hat. Diese Person ist ein wichtiger Zeuge für die Ermittler.



Die zwei Einbrecher können wie folgt beschrieben werden:

Ein Täter ist zirka 30 bis 35 Jahre alt, geschätzte 175 Zentimeter groß und schlank. Der Mittäter dürfte 25 bis 30 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß und schlank sein. Einer der Männer trug einen Bart.

Insgesamt waren vermutlich mindestens drei Personen an der Tat vor Ort beteiligt.



Die Kripo bittet um Mithilfe und fragt:

Wer hat am Freitag in den Morgenstunden verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Straße „Grüner Markt“ gesehen?

Wer hat gegen 5.45 Uhr den Einbruch in das Juweliergeschäft beobachtet?

Wem ist der größere silberne Mercedes nach 5.45 Uhr noch irgendwo aufgefallen?

Wer kann sonst Angaben machen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten?