07.01.2021, PP Oberfranken



Brand fordert Todesopfer

WUNSIEDEL. Bei einem Brand auf einem Dreiseithof in der Nacht zum Donnerstag kam eine 63-jährige Frau ums Leben. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 4.15 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Hochfranken die Meldung über das Feuer in dem Anwesen in der Teichstraße im Wunsiedler Ortsteil Holenbrunn ein. Die Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizei eilten zum Brandort. Bei Ausbruch des Brandes befanden sich sechs Bewohner im Gebäude. Fünf Personen konnten sich rechtzeitig ins Freie retten, wobei sich zwei davon eine leichte Rauchgasvergiftung zuzogen und im Krankenhaus behandelt werden mussten. Eine 63-jährige Bewohnerin wurde zunächst noch vermisst. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen die Frau kurze Zeit später leblos aus dem stark verrauchten Wohnhaus. Der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die Morgenstunden. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen über 200.000 Euro. Die Brandfahnder der Kriminalpolizei Hof haben die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen.