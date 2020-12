28.12.2020, PP Oberfranken



Unbekannte sprengen Geldautomat

HILTPOLTSTEIN, LKR. FORCHHEIM. Eine Spur der Verwüstung hinterließen Geldautomatensprenger in der Nacht zum Montag in einer Bankfiliale in Hiltpoltstein. Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Mithilfe.

Ein lauter Knall riss am Montag um 3 Uhr Anwohner der Hauptstraße aus dem Schlaf, als Unbekannte einen Geldautomaten im Vorraum der Bankfiliale sprengten. Durch das Einleiten von Gas in den Geldautomaten und der anschließenden Zündung des Gas-Luft-Gemisches gelangten die Männer an das darin verwahrte Bargeld.



Die Täter flüchteten nach der Sprengung mit einem Auto in Richtung Obertrubach. Trotz einer sofort eingeleiteten umfangreichen Fahndung nach den Unbekannten und dem Fahrzeug, bei dem neben mehreren Polizeistreifen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, konnten die Männer flüchten.



Der Sachschaden am Gebäude und der Inneneinrichtung liegt nach derzeitigem Ermittlungsstand bei mindestens 200.000 Euro. Die Unbekannten erbeuteten Bargeld im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

In den frühen Morgenstunden übernahm die Kriminalpolizei Bamberg mit Unterstützung der Technischen Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamts die Ermittlungen am Tatort.



Die Kriminalbeamten fragen:



- Wer hat in der Nacht zum Montag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Hauptstraße beobachtet?



- Wer kann das Fluchtfahrzeug beschreiben oder hat sogar dessen Kennzeichen erkannt?



- Wer kann Hinweise zum weiteren Fluchtweg des Tatfahrzeugs geben?



- Wer kann sonst Angaben machen, die im Zusammenhang mit der Geldautomatensprengung stehen könnten?