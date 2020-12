24.12.2020, PP Oberfranken



61-Jähriger attackiert Nachbarn mit Küchenmesser

COBURG. Ein Coburger attackierte am Mittwochnachmittag seinen 52-jährigen Hausmitbewohner mit einem Küchenmesser und verletzte diesen.

Um 16.40 Uhr trafen die beiden Nachbarn im Keller des Mehrfamilienhauses aufeinander und gerieten dort in Streit. Die zunächst verbal geführte Auseinandersetzung endete letztendlich in einem handfesten Streit, bei dem der 61-Jährige ein Küchenmesser zog und mit diesem den 52-Jährigen verletzte.



Der Angegriffene zog sich durch die Attacke mehrere oberflächliche Schnittverletzungen zu. Der 52-Jährige konnte seinen Angreifer abwehren und diesem das Messer abnehmen. Der Sohn des Verletzten alarmierte zwischenzeitlich die Polizei und den Rettungsdienst. Die Coburger Polizisten nahmen den 61-Jährigen fest und stellten das Messer sicher.



Die Coburger Kriminalpolizei ermittelt wegen einem versuchten Tötungsdelikt.



Die gemeinsamen Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Coburg dauern an.