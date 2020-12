23.12.2020, PP Oberfranken



26-Jähriger attackiert Mitbewohner mit einem Stuhl und abgebrochenen Glasflaschen

BAMBERG. In einer Flüchtlingsunterkunft im Bamberger Osten hat ein Bewohner in der Nacht zum Dienstag ohne nachvollziehbaren Grund zwei Mitbewohner angegriffen und einen davon schwer verletzt.

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

Zunächst hatte der 26- jährige Marokkaner am späten Abend des 21. Dezember 2020, gegen 22 Uhr, einen 48-jährigen Landsmann in dessen Zimmer in der Einrichtung mit Fäusten und einem Stuhl attackiert und ihm dabei multiple Prellungen zugefügt.



Nachdem die wegen dieses Vorfalls alarmierten Polizeikräfte wieder abgerückt waren, griff der junge Mann am 22. Dezember 2020, gegen 5 Uhr, im Außenbereich der Aufnahmeeinrichtung einen 34-jährigen Landsmann mit zwei abgebrochenen Glasflaschen an und verletzte diesen im Gesicht schwer. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Einrichtung, die zwischenzeitlich per Notruf die Einsatzzentrale der Polizei Oberfranken verständigt hatten, hielten den Angreifer bis zum erneuten Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst fest.



Die Bamberger Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen. Den 26-jährigen Angreifer nahmen die Beamten vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg führten die Polizisten den Mann am Mittwoch dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg vor. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 26-jährigen Marokkaner. Die Beamten brachten den Mann in eine oberfränkische Justizvollzugsanstalt.



Die genaue Rekonstruktion der Tatabläufe ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die gemeinsamen Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bamberg dauern an.