23.12.2020, PP Oberfranken



Hoher Sachschaden nach Brand in Biomasse-Heizkraftwerk

EGGOLSHEIM, LKR. FORCHHEIM. Hoher Sachschaden entstand am Mittwochmorgen bei einem Brand in einem Heizkraftwerk in Eggolsheim. Verletzte gab es keine zu beklagen.

Anwohner meldeten am Mittwoch, um 6.50 Uhr, der Integrierten Leitstelle Bamberg-Forchheim den Brand, der im Gebäude einer Hackschnitzelanlage in der Josef-Kolb-Straße ausgebrochen war. Eine Vielzahl von Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei waren innerhalb kürzester Zeit am Brandort. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Dennoch verursachten die Flammen an dem Bauwerk einen hohen Schaden. Nach aktuellem Stand liegt der Sachschaden im mittleren sechsstelligen Eurobereich.



Die Brandfahnder der Kripo Bamberg übernahmen vor Ort die Ermittlungen zur Ursache des Feuers.