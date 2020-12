21.12.2020, PP Oberfranken



Frontalzusammenstoß – 73-Jährige erliegt im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen

PLECH, LKR. BAYREUTH. Tödliche Verletzungen zog sich am Montagvormittag eine 73-Jährige nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Staatsstraße St2163 zu.

Nach derzeitigen Erkenntnissen überholte der 67-jährige Fahrer eines Jeep gegen 11.10 Uhr einen Lastwagen zwischen Betzenstein und Ottenhof. Eine dem SUV entgegenkommende Fahrerin eines Ford konnte dem Gegenverkehr nicht mehr ausweichen und stieß frontal mit dem Jeep zusammen, der den Überholvorgang noch nicht abgeschlossen hatte. Der überholte Lastwagen, der während des Überholens vom Geländewagen des 67-jährigen gestreift wurde, kam neben der Fahrbahn im Graben zum Stehen.



Die beiden Autofahrer verletzten sich durch die Wucht des Aufpralls schwer. Beide Fahrzeugführer brachte der Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser. Die schwerstverletzte 73-jährige Ford-Fahrerin aus dem Landkreis Bayreuth erlag am Nachmittag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Der Zustand des Jeep-Fahrers ist stabil. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth unterstütze ein Sachverständiger die Polizisten aus Pegnitz bei der Unfallaufnahme. Die beteiligten Fahrzeuge stellten die Beamten an der Unfallstelle sicher. Der Sachschaden liegt bei mindestens 20.000 Euro.



Neben Polizei, Rettungsdienst und Notarzt waren die Feuerwehren aus Pegnitz, Plech, Betzenstein, Ottenhof und Stierberg an der Unfallstelle im Einsatz. Die Unfallstelle war bis in den späten Nachmittag hinein aufgrund der Unfallaufnahme und den Straßenreinigungsarbeiten gesperrt.