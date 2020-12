21.12.2020, PP Oberfranken



42-jähriger Beifahrer mit Amphetamin im Gepäck

A9/LEUPOLDSGRÜN, LKR. HOF. Hofer Verkehrspolizisten nahmen in der Nacht zum Freitag einen 42-jährigen polnischen Staatsangehörigen fest, der mit einer nicht unerheblichen Menge Rauschgift im Gepäck unterwegs war. Der Mann saß als Beifahrer im Auto eines 26-jährigen, der ebenfalls aus Osteuropa stammt.





Eine Streife der Verkehrspolizei kontrollierte um 0.45 Uhr den mit zwei Männern besetzten BMW auf der Autobahn A9 am Parkplatz Lipperts Ost in Fahrtrichtung Berlin. Im Reisegepäck des Beifahrers fanden die Beamten ein Päckchen mit weißem Pulver. Ein Drogentest reagierte bei der Substanz positiv auf das Rauschgift Amphetamin. Das Betäubungsmittel hatte ein Gewicht im mittleren zweistelligen Grammbereich.



Die Hofer Polizisten nahmen den Mann aus Polen daraufhin vorläufig fest und stellten das Amphetamin sicher. Die Kriminalpolizei Hof hat noch in der Nacht die weiteren Ermittlungen übernommen.



Gegen den 42-Jährigen ermitteln die Beamten wegen der illegalen Einfuhr von Betäubungsmitteln.