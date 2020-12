13.12.2020, PP Oberfranken



Einbruch in Wohnhaus

FORCHHEIM. Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Donnerstagvormittag bis Samstagmittag in ein Wohnhaus in Forchheim ein. Beamte der Kriminalpolizei Bamberg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Mithilfe.

Kontakt zur...

In der Zeit zwischen Donnerstag, 10 Uhr, und Samstag, 13 Uhr, drangen die Unbekannten in das derzeit unbewohnte Einfamilienhaus in der Berliner Straße ein. Dort durchwühlten sie sämtliches Mobiliar. Was die Diebe konkret entwendet haben, steht bislang noch nicht fest. Die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von etwa 500 Euro.