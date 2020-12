13.12.2020, PP Oberfranken



Frau erliegt nach Brand ihren Verletzungen

AHORNTAL, LKR. BAYREUTH. Die am Samstagnachmittag nach einem Brand in ihrem Haus mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik eingelieferte 69-Jährige, erlag in der Nacht zum Sonntag ihren Verletzungen.

Gegen 15 Uhr meldete ein Zeuge den Brand in dem Einfamilienhaus im Ahorntaler Ortsteil Körzendorf. Feuerwehreinsatzkräfte retteten die einzige Bewohnerin aus dem stark verqualmten Haus. Die 69-Jährige hatte sich erhebliche Verbrennungen und eine starke Rauchgasvergiftung zugezogen. Nach erster Versorgung durch Rettungsdienst und Notarzt, kam die Frau mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik. Trotz aller Bemühungen der Ärzte verstarb sie dort am Sonntag in den frühen Morgenstunden.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Bayreuth dauern an.