12.12.2020, PP Oberfranken



Frau bei Brand schwer verletzt

AHORNTAL, LKR. BAYREUTH. Mit schweren Verletzungen kam am Samstagnachmittag eine 69 Jahre alte Frau nach dem Brand in einem Wohnhaus ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen 15 Uhr teilte ein Zeuge der Integrierten Leitstelle Bayreuth-Kulmbach über Notruf den Brand in einem Einfamilienhaus im Ahorntaler Ortsteil Körzendorf mit. Rasch waren die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Feuerwehreinsatzkräfte retteten die einzige Bewohnerin aus dem stark verqualmten Haus. Die 69-Jährige hatte sich erhebliche Verbrennungen und eine starke Rauchgasvergiftung zugezogen. Nach erster Versorgung durch Rettungsdienst und Notarzt, kam die Frau in ein Krankenhaus.



Der Sachschaden an dem Wohnhaus beträgt nach ersten Schätzungen zirka 100.000 Euro. Kriminalbeamte aus Bayreuth haben vor Ort die Ermittlungen zur derzeit noch unklaren Ursache des Feuers aufgenommen.