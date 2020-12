11.12.2020, PP Oberfranken



Vorsicht vor Langfingern

OBERFRANKEN. Allein am Mittwoch kam es in Verbrauchermärkten in Kronach und Coburg zu mehreren Fällen von Diebstählen aus Taschen. Meist fielen hierbei ältere Menschen den Tätern zum Opfer. Die Oberfränkische Polizei warnt ausdrücklich vor diesem Phänomen.

Die dreisten Täter treten immer wieder auch in Geschäften in ganz Oberfranken auf. Dabei haben sie es auf Wertsachen, die ihre Opfer bei sich tragen und/oder deren Taschen abgesehen, die sie im Einkaufswagen platzieren, um sich so das Einkaufen zu erleichtern. In einem unbeobachteten Moment greifen die Diebe dann zu. Eine andere Masche ist, die Opfer durch Fragen nach Lebensmitteln abzulenken oder gar durch Anrempeln unbemerkt der Geldbörse zu erleichtern. Häufig kommt es im Anschluss zu Geldabhebungen in nahegelegenen Bankinstituten, sodass nicht nur Bargeld und Karten entwendet werden, sondern den Opfern auch noch ein erheblicher Schaden auf dem Konto entsteht.



In den Fällen der jüngsten Vergangenheit gelang es den Tätern, allein aus den Gelbörsen der Bestohlenen, Bargeld im oberen dreistelligen Eurobereich zu erbeuten.



Werden die Diebe nicht auf frischer Tat ertappt und festgehalten, sind sie meist nur schwer ausfindig zu machen. Die Opfer bemerken erst später das Fehlen ihres Geldbeutels oder ihrer Tasche und können die Täter oft nicht beschreiben. Umso wichtiger ist es, den Kriminellen ihr Handwerk zu erschweren.

Ihre Oberfränkische Polizei rät daher: