10.12.2020, PP Oberfranken



Schleuser auf der A9 festgenommen

A9 / BAYREUTH. Ein 43-jähriger Schleuser ging am Mittwochmorgen einer Streifenbesatzung der Bayreuther Verkehrspolizei auf der A9 ins Netz. Mit im Fahrzeug des Mannes saßen zwei Männer, die mit dessen Hilfe illegal nach Deutschland eingereist waren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth sitzt der Mann nun in Untersuchungshaft.

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bayreuth





Den mit vier Männern besetzten VW kontrollierten Bayreuther Verkehrspolizisten um 7.55 Uhr auf der Autobahn A9 am Parkplatz Sophienberg in Richtung Berlin. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass zwei der drei Mitfahrer des 43-Jährigen, ein 24-jähriger Syrer und sein 31 Jahre alter Landsmann, mit Hilfe des Schleusers illegal über Österreich ins deutsche Bundesgebiet eingereist waren.



Die Beamten nahmen den Schleuser und die zwei tatverdächtigen Mitfahrer fest. Das Schleuserfahrzeug stellten sie sicher. Die beiden Asylsuchenden wiesen die Beamten nach der Durchführung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen einer Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge zu. Der 43-jährige Schleuser, der bereits mehrfach einschlägig kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten war, wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bayreuth vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 43-Jährigen, der ebenfalls syrischer Staatsangehöriger ist. Die Polizisten brachten den Mann in eine oberfränkische Justizvollzugsanstalt.



Die gemeinsamen Ermittlungen der Kriminalpolizei Bayreuth und der Staatsanwaltschaft Bayreuth dauern an.