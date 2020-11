28.11.2020, PP Oberfranken



Unbekannte brechen in Golfclub ein

BAYREUTH. Unbekannte stiegen in der Nacht zum Samstag in ein Gebäude des Golfclubs am Rodersberg im Bayreuther Stadtteil Laineck ein. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld und flüchteten unerkannt.





Durch das Aufhebeln einer Tür und das Einschlagen einer Glasscheibe gelangten die Diebe in der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Samstag, 10 Uhr, in den Kassenbereich des Golfclubs. Die Einbrecher hebelten in dem Raum einen Tresor auf und gelangten so an Bargeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Der Sachschaden liegt nach ersten Erkenntnissen bei 5.000 Euro.



Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die in der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Samstag, 10 Uhr, im Bereich des Golfclubs am Rodersberg verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 mit der Kriminalpolizei Bayreuth in Verbindung zu setzen.