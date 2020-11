24.11.2020, PP Oberfranken



Unbekannte brechen in Doppelhaushälfte ein

BAMBERG. Einbrecher erbeuteten am Montagabend Bargeld aus einem Anwesen im Bamberger Stadtteil Gartenstadt. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Bamberger Kripo bittet um Zeugenhinweise.

Kontakt zur...

Über ein Wohnzimmerfenster verschafften sich die Unbekannten zwischen 16.30 Uhr und 21.45 Uhr unberechtigt Zutritt zu dem Wohnhaus in der Straße „ Am Rotgraben“. Sie durchsuchten die Zimmer des Hauses nach Bargeld und weiteren Wertgegenständen. Die Einbrecher entwendeten schließlich Bargeld im mittleren vierstelligen Eurobereich. Sie hinterließen zudem einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Eine Fahndung nach den Dieben blieb in den Abendstunden ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei Bamberg hat noch in der Nacht eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei den Ermittlungen.



Zeugen, die am Montagabend oder auch schon im Verlauf des Tages verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Straße „Am Rotgraben“ im Bamberger Stadtteil Gartenstadt festgestellt haben, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.