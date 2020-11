10.11.2020, PP Oberfranken



Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchtem Tötungsdelikt

LISBERG, LKR. BAMBERG. Mit einem Radmutternschlüssel schlug ein 27-Jähriger am Sonntag mehrfach auf seinen schlafenden Bruder ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging Haftbefehl gegen ihn.

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfrankens und der Staatsanwaltschaft Bamberg

In einer Wohnung in der Straße „Burgberg“ eskalierte am frühen Sonntagmorgen eine Familienstreitigkeit zwischen dem 27 und 30 Jahre alten Brüderpaar, als der jüngere der beiden mehrfach mit einem Radmutternschlüssel gegen den Kopf und den Oberkörper des schlafenden Bruders schlug. Erst als Familienangehörige auf den Angriff aufmerksam wurden und einschritten, ließ der 27-Jährige von seinem Opfer ab. Der ältere Bruder erlitt schwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Polizeibeamte waren rasch vor Ort und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Zudem stellten sie die Tatwaffe sicher.



Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Bamberg übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging am Montag Untersuchungshaftbefehl wegen versuchtem Totschlag gegen den 27-Jährigen. Polizeibeamte brachten den Mann in eine Justizvollzugsanstalt.