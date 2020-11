06.11.2020, PP Oberfranken



Mit gestohlenem BMW X3 entkommen

HOF. Mit einem roten BMW X3 entkamen derzeit noch unbekannte Diebe in der Nacht zum Freitag in Hof. An dem Wagen waren die Kennzeichen „HO-CE 20“ angebracht. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Kontakt zur...

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der Besitzer den roten SUV am Donnerstag, gegen 18.30 Uhr, in seiner Hofeinfahrt in der Straße „Faunapark“ ab. Am nächsten Morgen, zirka 8.30 Uhr, musste er feststellen, dass der BMW entwendet worden war und verständigte die Polizei. Das fünf Jahre alte Auto hat einen Zeitwert von zirka 20.000 Euro. Auf dem Fahrzeugheck befindet sich die weiße Aufschrift „Cavity Eye“. Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis.

Die Kripobeamten fragen:

Wer hat insbesondere im Zeitraum von Donnerstag, 18.30 Uhr, bis Freitag, gegen 8.30 Uhr, Wahrnehmungen in der Straße „Faunapark“, nahe der Äußeren Bayreuther Straße, gemacht?

Wem sind, auch schon in der Zeit zuvor, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat den roten BMW X3 mit den Kennzeichen „HO-CE 20“ nach Donnerstagabend noch gesehen?

Wer kann sonst Angaben machen, die im Zusammenhang mit dem Autodiebstahl stehen könnten?