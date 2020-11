06.11.2020, PP Oberfranken



Dachstuhl in Vollbrand

BURGKUNSTADT, LKR. LICHTENFELS. Hoher Sachschaden entstand beim Brand eines leerstehenden Wohnhauses Donnerstagnacht in Burgkunstadt. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Gegen 23.20 Uhr erhielt die Integrierte Leitstelle Coburg die Mitteilung über den Brand des Hauses in der Kulmbacher Straße. Über 130 Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk, Polizei und örtlichen Feuerwehren eilten an den Einsatzort. Die Kräfte der Feuerwehr brachten das Feuer, das den Dachstuhl des Gebäudes vollständig in Brand gesetzt hatte, unter Kontrolle. Da das Wohnhaus nicht mehr bewohnt war, wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 250.000 Euro.



Zur derzeit noch unklaren Brandursache haben die Brandfahnder der Kriminalpolizei Coburg die Ermittlungen aufgenommen.