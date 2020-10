29.10.2020, PP Oberfranken



Einbruch in Malerwerkstatt

LAUTERTAL, LKR. COBURG. Einbrecher hatten in der Nacht zum Mittwoch einen Malerbetrieb in Oberlauter aufgesucht und es auf Bargeld abgesehen. Ermittler der Coburger Polizei suchen Zeugen.

Offenbar im Schutz der Dunkelheit brachen die Langfinger in eine Malerwerkstatt in der Frankenstraße ein. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelte der Einbrecher die Eingangstüre auf. Im Inneren öffnete der Täter erneut gewaltsam eine Türe zum Büroraum. Dort nahm der Einbrecher Geldkassetten und Münzgeld an sich und verschwand damit unerkannt. Die Beute und der hohe Sachschaden belaufen sich insgesamt auf über 1.000 Euro.