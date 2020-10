23.10.2020, PP Oberfranken



Unbekannte erbeuten schwarzen BMW 540

LITZENDORF / SCHEßLITZ, LKR. BAMBERG. Einen neuwertigen BMW der 5-er Reihe mit den Kennzeichen „BA-JJ 164“ hatten derzeit noch Unbekannte in der Nacht zum Freitag im Ortsteil Schammelsdorf im Visier. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Mithilfe.

Kontakt zur...

Der Besitzer des BMW in der Straße „Am Schammelsberg“ bemerkte, gegen 8.30 Uhr, dass sein Wagen gestohlen worden war und verständigte die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter den BMW in der Zeit etwa ab Mitternacht dort entwendet.

Im Rahmen der sofortigen Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Diebe mit dem Auto, gegen 2.15 Uhr, in einem Waldstück beim Scheßlitzer Ortsteil Köttensdorf, in Richtung Zeckendorf, gehalten haben. Anschließend setzten sie ihre Flucht in dem Wagen mit einem Zeitwert von etwa 90.000 Euro in unbekannte Richtung fort.

Die Beamten des Fachkommissariats der Kripo Bamberg ermitteln und fragen:

Wer hat am frühen Freitagmorgen, etwa ab Mitternacht, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Litzendorfer Ortsteil Schammelsdorf, in der Straße „Am Schammelsberg“ gesehen?

Wer hat in den frühen Morgenstunden Beobachtungen bei dem Waldstück beim Ortsteil Köttensdorf, in Richtung Zeckendorf, gemacht?

Wer hat den schwarzen BMW 540 mit den Kennzeichen „BA-JJ 164“ nach Freitagmorgen, 2.15 Uhr, noch gesehen?

Wer kann sonst Angaben machen, die im Zusammenhang mit dem Autodiebstahl stehen könnten?