15.10.2020, PP Oberfranken



Erneuter BMW-Diebstahl in Oberfranken

PEGNITZ, LKR. BAYREUTH. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Donnerstag einen hochwertigen BMW in einem Stadtteil von Pegnitz. Die Diebe flüchteten unerkannt. Die Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen.

Den mit Keyless-Go-System ausgestatteten blauen BMW 550 X-Drive hatte der 65-jährige Fahrzeugbesitzer am Abend im Pegnitzer Stadtteil Nemschenreuth an seinem Wohnanwesen abgestellt. In der Zeit von Mittwoch, 22 Uhr, bis Donnerstag, 5.30 Uhr, entwendeten Fahrzeugdiebe das Auto mit einem Zeitwert im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug verlief bis dato negativ.



Die Bayreuther Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen die in der Nacht zum Donnerstag im Pegnitzer Stadtteil Nemschenreuth verdächtige Personen und /oder Fahrzeuge bemerkt haben. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.



Die oberfränkische Polizei gibt erneut folgende Verhaltenshinweise:



- Sofern möglich, parken Sie ihr Fahrzeug in einer verschlossenen Garage.



- Um einen unberechtigten Zugriff per Funk zu vermeiden rät die Polizei, den Funkschlüssel abzuschirmen. Hierzu gibt es im Handel unterschiedlichste Behältnisse zur Aufbewahrung, die eine Verbindung zwischen Schlüssel und Fahrzeug verhindern.



- Wenn Sie in Ihrem Wohnumfeld, gerade zur Nachtzeit, Personen feststellen, die sich in der Nähe hochwertiger Fahrzeuge verdächtig aufhalten, verständigen Sie die Polizei oder nutzen Sie den Notruf 110.