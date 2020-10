14.10.2020, PP Oberfranken



Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

MEHLMEISEL, LKR. BAYREUTH. Anfang der Woche brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Mehlmeisel ein. Sie stahlen mehrere Wertgegenstände sowie eine größere Menge Bargeld aus dem Haus. Die Bayreuther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.





In der Zeit von Montag, 5.30 Uhr, bis Dienstag, 17.30 Uhr, verschafften sich die Diebe Zutritt zu dem Wohnhaus in der Hauptstraße. Die Einbrecher durchsuchten das Haus und brachen einen Einbautresor im Gebäude auf. In dem Tresor befanden sich Bargeld und Wertgegenstände mit einem Wert im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Bayreuther Kripo führte noch in der Nacht umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch.



Die Kriminalpolizei Bayreuth sucht nun nach Zeugen, die in der Zeit von Montag, 5.30 Uhr, bis Dienstag, 17.30 Uhr, in der Hauptstraße in Mehlmeisel verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben. Ermittelt wird wegen Einbruchsdiebstahls.