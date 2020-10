12.10.2020, PP Oberfranken



Denkmal am Michelsberg beschmiert

GRÄFENBERG, LKR. FORCHHEIM. Einen Sachschaden von mindestens 5.000 Euro verursachten Unbekannte in der Nacht zum Samstag an einem Denkmal am Michelsberg. Die Bamberger Kriminalpolizei ermittelt.

In der Zeit von Freitag, 23 Uhr, bis Samstag, 8.30 Uhr, beschmierten und besprühten die Täter das Kriegerdenkmal mit Parolen im linksmotivierten Kontext. Mehrere Gedenktafeln übergossen die Unbekannten zudem mit brauner Farbe. Aufgrund des offensichtlich politisch motivierten Hintergrunds übernahm das zuständige Fachkommissariat der Bamberger Kriminalpolizei die weitere Sachbearbeitung. Die Beamten sicherten vor Ort die Spuren. Die Bamberger Kripo ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.



Zeugen, die in der Nacht zum Samstag im Umfeld des Denkmals verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 an die Bamberger Kriminalpolizei zu wenden.