11.10.2020, PP Oberfranken



Hochwertiger BMW X5 entwendet und später beschädigt sichergestellt

NEUNKIRCHEN A. BRAND, LKR. FORCHHEIM. Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Sonntag einen hochwertigen BMW aus einem Carport in Neunkirchen a. Brand. Die Fahrt mit dem gestohlenen Auto endete nur kurze Zeit später im Nachbarlandkreis Erlangen-Höchstadt, nach einer Flucht vor der Polizei. Die Kripo Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Den BMW X5 mit einem Zeitwert im hohen fünfstelligen Eurobereich entwendeten zwei unbekannte Männer in der Nacht zum Sonntag von einem Wohnanwesen in Neunkirchen a. Brand. Die Fahrt mit dem gestohlenen SUV endete nur kurze Zeit später und wenige Kilometer weiter im mittelfränkischen Kalchreuth. Einer Polizeistreife fiel der BMW zunächst in der Ortschaft Uttenreuth auf. Die Polizisten versuchten gegen 2.45 Uhr die Insassen des BMW zu kontrollieren. Von einem Diebstahl des Fahrzeugs wussten die Ordnungshüter zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nichts.



Der Fahrer des SUV beschleunigte beim Erblicken der Polizeistreife das Fahrzeug und entzog sich der Kontrolle mit hoher Geschwindigkeit. Bei Kalchreuth blieb das Auto unfallbeschädigt stehen, nachdem dessen Fahrer kurz vorher beim Abbiegen in eine Schutzplanke am Straßenrand gekracht war. Die beiden Diebe konnten noch vor dem Eintreffen der Polizeistreife unerkannt in ein Waldgebiet flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Fahrzeugdieben, mit mehreren Polizeistreifen aus Ober- und Mittelfranken sowie einem Polizeihubschrauber, blieb in der Nacht erfolglos.



Die Fahrzeugbesitzerin erfuhr erst von der Polizei vom Diebstahl ihres Autos. Den Diebstahl ihres Fahrzeugs in der Nacht hatte sie nicht bemerkt. Ihren mit Keyless-Go ausgestatteten BMW stellte die Frau am Vortag verschlossen im Carport vor dem Haus ab. Offensichtlich wurde das Fahrzeug nur kurz vor der Polizeikontrolle, gegen 2.30 Uhr, gestohlen. Das Unfallfahrzeug stellten die Polizisten noch in der Nacht zum Zwecke der Spurensicherung sicher.



Die Kriminalpolizei Bamberg hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zu den unbekannten Fahrzeugdieben, die den BMW gegen 2.30 Uhr in Neunkirchen a. Brand gestohlen haben. Zeugen, die Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.Nr. 0951/9129-491 mit der Kripo Bamberg in Verbindung zu setzen.