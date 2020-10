06.10.2020, PP Oberfranken



Wendemanöver führt zu Polizeieinsatz

NEUSTADT B. COBURG, LKR. COBURG. Weil ein 63-Jähriger nicht damit einverstanden war, dass auf seinem Hof in Fürth am Berg immer wieder gewendet wird, parkte er am Freitagmorgen kurzerhand seine Einfahrt zu als ein Bus auf dem Gelände stand.

Bereits am Freitag, gegen 7.15 Uhr, wollte der Fahrer eines vollbesetzten Busses im Hof eines Anwesens im Terrassenweg wenden. Nachdem solche Wendemanöver in den letzten Monaten allerdings gehäuft vorkamen, parkte ein Anwohner kurzerhand die Einfahrt zu und verhinderte die Weiterfahrt des Busses. Nach gut eineinhalb Stunden Wartezeit, dem Einschreiten der Polizei und der Hinzuziehung eines Vertreters des eingeparkten Busunternehmens, konnte der eingeparkte 49-jährige Busfahrer mit seinem Omnibus die Fahrt fortsetzen. Die Fahrgäste wurden zwischenzeitlich durch einen Ersatzbus weiterbefördert. Der 63-jährige Anlieger muss sich für sein Verhalten nun strafrechtlich verantworten.