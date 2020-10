02.10.2020, PP Oberfranken



Fremdenfeindliche Bedrohung - Betroffene gesucht

LICHTENFELS. Nach einer fremdenfeindlichen Bedrohung durch einen 29-Jährigen am 25. September 2020 am Bahnhof in Lichtenfels, sucht die Polizei nach den Geschädigten und weiteren Zeugen.

Am 25. September 2020, gegen 18.30 Uhr, informierten Zeugen die Polizei über eine Person am Bahnhof Lichtenfels, die rechtsmotivierte politische Parolen von sich gab und ein Paar mit mutmaßlich indischer Herkunft mit Kinderwagen bedroht habe. Eintreffende Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels trafen einen 29-Jährigen aus Bayreuth an, der nach den polizeilichen Maßnahmen und der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens einen Platzverweis für den Bahnhofsbereich erhielt. Die bedrohte Familie befand sich nicht mehr vor Ort und konnte bislang auch nicht ausfindig gemacht werden. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt gegen den 29-Jährigen wegen verschiedener Delikte.