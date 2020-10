02.10.2020, PP Oberfranken



Gegenstand durchschlägt Fahrzeugscheibe – Die Kripo Bamberg ermittelt

A73/STRULLENDORF, LKR. BAMBERG. Ein unbekannter Gegenstand durchschlug am Donnerstagmorgen die Seitenscheibe eines Kleintransporters auf der Autobahn A73 bei Strullendorf. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Bamberger Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Der 62-jährige Fahrer aus Thüringen war um 8.05 Uhr mit einem weißen Renault-Kleintransporter auf der A73 in Richtung München auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Wenige hundert Meter nach der Autobahnanschlussstelle Bamberg-Süd durchschlug ein unbekannter Gegenstand die rechte Seitenscheibe des Fahrzeugs. Aufgrund des Schadensbildes an der Seitenscheibe gehen die Ermittler davon aus, dass der Gegenstand von außerhalb der Autobahn in Richtung des Fahrzeugs geworfen oder geschleudert wurde. Weder im Fahrzeug des Thüringers noch auf der Autobahn konnten die Ermittler einen für die Beschädigung verantwortlichen Gegenstand ausmachen.



Der Fahrer trug keine Verletzungen davon. An der rechten Seitenscheibe der Beifahrertüre entstand Sachschaden in einer Höhe von rund 500 Euro.



Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und sucht nach Zeugen, die am Donnerstag, gegen 8 Uhr, auf Höhe der Betriebsumfahrung an der Autobahnanschlussstelle Bamberg-Süd verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.