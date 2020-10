01.10.2020, PP Oberfranken



Ermittlungen wegen eines Gewaltdeliktes

BAMBERG. Nachdem eine 70-jährige Frau Mittwochmittag mit schweren Kopfverletzungen im Eingangsbereich eines Wohnhauses aufgefunden wurde, ermitteln nun Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bamberg wegen eines Gewaltdeliktes.

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

Gegen 13.30 Uhr entdecken Zeugen die 70-jährige aus Bamberg im Eingangsbereich des von ihr bewohnten Mehrparteienhauses in der Pestalozzistraße, zwischen Zollnerstraße und Wassermannstraße, mit schweren Kopfverletzungen. Die 70-Jährige wurde durch den Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.



Zeugen fanden Gegenstände aus dem Eigentum der Frau gegen 13.30 Uhr über zwei Kilometer vom Tatort entfernt, in der Kronacher Straße.



Im Laufe des Mittwoch und Donnerstag führte die Kriminalpolizei Bamberg Spurensicherungsmaßnahmen, eine Absuche des Tatortes unter Einsatz von Personensuchhunden sowie Anwohnerbefragungen und erste Vernehmungen durch.