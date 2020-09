30.09.2020, PP Oberfranken



Unbekannte warfen Gegenstand von Autobahnbrücke - Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes

A73 / HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Nachdem unbekannte Täter am Freitagabend einen Gegenstand von einer Brücke auf die Autobahn A73 warfen, ermittelt die Kriminalpolizei Bamberg nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Am Freitag gegen 19.45 Uhr fuhr ein 32-Jähriger aus dem Landkreis Bamberg mit seinem VW an der Anschlussstelle Hirschaid auf die A73 in Richtung Norden auf. Auf Höhe der ersten Autobahnbrücke krachte ein Gegenstand in die Frontscheibe des Fahrzeugs, die dadurch sprang. Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro.



Polizeibeamte suchten am vergangenen Montag den Bereich vor und nach der Autobahnbrücke ab. Dabei wurden mehrere Gegenstände sichergestellt, die als Wurfgegenstand in Betracht kommen. Nach Prüfung des Sachverhaltes durch die Staatsanwaltschaft Bamberg, ermittelt die Kriminalpolizei Bamberg nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Die Staatsanwaltschaft Bamberg ordnete zudem die Hinzuziehung eines Gutachters an.