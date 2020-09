29.09.2020, PP Oberfranken



Drei Verletzte nach Verpuffung

EGGOLSHEIM, LKR. FORCHHEIM. Bei einer Verpuffung auf einem Balkon im Ortsteil Drosendorf a. Eggerbach verletzten sich am Montagabend drei Bewohner eines Mehrfamilienhauses, zwei davon schwer. Ein Rettungshubschrauber und zwei Rettungswagen waren zur Versorgung der Verletzen im Einsatz.

Beim Versuch eine heiße Feuerschale mit Bio-Ethanol zu füllen, zogen sich gegen 21 Uhr drei Hausbewohner durch eine Verpuffung auf dem Balkon teils schwere Brandverletzungen zu. Eine 42-Jährige musste mit den Rettungshubschrauber in eine Klinik für Brandverletzte nach Sachsen geflogen werden. Ihr 47-jähriger Ehemann kam in eine Spezialklinik nach Mittelfranken. Bei beiden Ehepartnern diagnostizierte der Notarzt schwere Verletzungen am Hals und im Gesichtsbereich. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Den 15-jährigen Sohn der Familie lieferte der Rettungsdienst leicht verletzt in eine nahegelegene Klinik ein.



Die Forchheimer Polizisten ermitteln wegen fahrlässiger Körperverletzung.



Die Oberfränkische Polizei gibt folgende wichtige Tipps im Umgang mit Feuerschalen und Brandbeschleunigern:



- Beachten Sie die Hinweise des Herstellers beim Verwenden von brennbaren Flüssigkeiten.



- Stellen Sie Feuerschalen oder -körbe nur im Freien und nicht unter Überdachungen auf.



- Achten Sie auf einen sicheren Stand der Vorrichtung.



- Halten Sie Abstand zu brennbaren Gegenständen und Gebäuden.



- Betreiben Sie eine Feuerschale nicht bei Trockenheit oder starkem Wind (Funkenflug).



- Achten Sie auf einen feuerfesten Untergrund (Beton, Sand, Split, usw.).



- Beachten Sie beim Befüllen die vom Hersteller vorgegebene Maximalmenge.



- Löschen Sie bei starker Rauchentwicklung oder übermässigem Funkenflug das Feuer sofort.



- Lassen Sie die Feuerschale nie unbeaufsichtigt, bis das Feuer vollständig erloschen ist.



- Halten Sie ausreichend Löschmittel bereit (Sand, Wasser, Feuerlöscher, Löschdecken).