24.09.2020, PP Oberfranken



Armin Schmelzer offiziell in das Amt des oberfränkischen Polizeivizepräsidenten eingeführt

OBERFRANKEN. Der Leitende Polizeidirektor Armin Schmelzer übernahm am Donnerstag offiziell das Amt des oberfränkischen Polizeivizepräsidenten. Er folgt Udo Skrzypczak nach, der am 1. August 2020 an die Spitze der Bayerischen Bereitschaftspolizei nach Bamberg gewechselt war.



v.l.n.r. LPD Armin Schmelzer mit Ehefrau, PP Alfons Schieder, LPP Prof. Dr. Wilhelm Schmidbauer, PP Udo Skrzypczak mit Ehefrau

Landespolizeipräsident Prof. Dr. Wilhelm Schmidbauer führte Schmelzer anlässlich eines pandemiebedingt kleineren Festaktes in der Orangerie der Eremitage Bayreuth in das neue Amt ein. Der 57-Jährige steht nun der Abteilung Einsatz der Oberfränkischen Polizei vor, die er bereits seit dem Weggang von Skrzypczak leitet. Mit der Bestellung wird der aus der nordwestlichen Oberpfalz stammende Schmelzer gleichzeitig zum ständigen Vertreter von Polizeipräsident Alfons Schieder.



In seiner Festrede würdigte Prof. Dr. Schmidbauer die beiden Polizeibeamten, die in der Oberfränkischen Polizei tief verwurzelt sind. Über ein Jahrzehnt hatte Armin Schmelzer verschiedene Dienststellen und zuletzt das Einsatzsachgebiet für Ordnungs- und Schutzaufgaben im Bayreuther Polizeipräsidium geleitet. Bayerns höchster Polizist attestierte dem neuen Vizepräsidenten exzellente Führungsfähigkeiten sowie eine überaus hohe Einsatzerfahrung, die er anlässlich unterschiedlichster Führungspositionen unter Beweis stellen konnte. Beispielsweise nannte er die Leitung des Einsatzabschnittes Versammlungen während des G7-Gipfels in Elmau im Jahr 2015, die jährlich wiederkehrenden Einsätze in Wunsiedel oder die Eröffnung der Richard-Wagnerfestspiele in Bayreuth.



Gleichzeitig verabschiedete Prof. Dr. Schmidbauer den bisherigen Amtsinhaber Udo Skrzypczak offiziell aus dem Amt des Vizepräsidenten beim Polizeipräsidium Oberfranken, der nach mehreren Jahrzehnten in leitenden Funktionen der Oberfränkischen Polizei als Präsident an die Spitze der Bayerischen Bereitschaftspolizei nach Bamberg gewechselt war. Der 60-Jährige, der im Bereich Coburg wohnt, war rund vier Jahre ständiger Vertreter von Polizeipräsident Alfons Schieder. Vorher hatte er unter anderem die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt und die ehemalige Polizeidirektion Coburg geleitet. Mit der Ernennung zum Präsidenten der Bereitschaftspolizei steht er an der Spitze des bayerischen Polizeiverbandes mit dem größten Personalkörper. Seine Behörde ist unter anderem für die Ausbildung aller bayerischen Polizeibeamten zuständig. Außerdem ist eine Vielzahl von Einsatzeinheiten unter ihrem Dach angesiedelt.