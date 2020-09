23.09.2020, PP Oberfranken



Hoher Entwendungsschaden nach Diebstählen von Solarpark-Baustellen

A70 / STADELHOFEN, LKR. BAMBERG. Beute im sechsstelligen Eurobereich machten Diebe in den vergangenen Wochen auf zwei Baustellen von Photovoltaik-Freiflächenanlagen an der Autobahn A70 im Gemeindegebiet von Stadelhofen. Die Bamberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Insgesamt 24 Schaltschränke mit Wechselrichtern, die bereits in die Solaranlage integriert waren, schraubten Unbekannte im Zeitraum von Freitag, 11. September, bis Samstag, 19. September 2020, von den bereits auf der Freifläche errichteten Stahlkonstruktionen für Solarmodule ab. Die Diebe durchtrennten armdicke Kabel mittels eines Trennschleifers, um die Elektrobauteile abbauen und abtransportieren zu können. Für den Abtransport der Schaltschränke, die jeweils 150 Kilogramm wiegen, nutzten die Diebe einen größeren Transporter oder Kleinlaster mit Zwillingsbereifung an der Hinterachse. Der Wert des Diebesgutes liegt im niedrigen sechsstelligen Eurobereich. Die Kripo Bamberg führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort durch und ermittelt mit Hochdruck nach den Dieben.



Für die weiteren Ermittlungen bittet die Kripo Bamberg um Hinweise zu Personen und/oder Fahrzeugen, die sich zwischen Freitag, 11. September und Samstag, 19. September 2020, in verdächtiger Weise im Bereich der beiden Solarparkbaustellen bei Stadelhofen und Roßdorf am Berg an der Autobahn A70 aufgehalten haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel. Nr. 0951/9129-491 entgegen.