21.09.2020, PP Oberfranken



47-jähriger Pilot stirbt bei Flugzeugabsturz – Ermittlungen zur Absturzursache dauern an

RUGENDORF, LKR. KULMBACH. Nach dem tödlichen Flugzeugabsturz am Sonntagnachmittag bei Rugendorf, haben noch in den Abendstunden ein Flugunfallsachbearbeiter der Polizei und zwei Luftfahrtsachverständige die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen.

Der Kunstflugdoppeldecker stürzte am Sonntagnachmittag, nachdem er um kurz nach 15.30 Uhr vom Flugplatz Kulmbach aus gestartet war, gegen 16 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf eine Wiese zwischen den Ortschaften Poppenholz und Feldbuch. Der 47-jährige Pilot aus dem mittelfränkischen Raum zog sich bei dem Absturz tödliche Verletzungen zu. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet die Maschine unmittelbar vor dem Absturz ins Trudeln und stürzte schließlich in einem unkontrollierten Flugzustand auf eine Pferdekoppel. Das Flugzeug wurde durch den Aufprall komplett zerstört. Rettungskräfte der örtlichen Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks bargen den Piloten aus dem Flugzeugwrack.



Ein Sachverständiger der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sowie ein von der Staatsanwaltschaft Bayreuth angeforderter Sachverständiger, nahmen zusammen mit dem Flugunfallsachbearbeiter der Kripo Bayreuth die Ermittlungen zur Absturzursache auf.



Das Flugzeugwrack wurde sichergestellt und vom Technischen Hilfswerk abtransportiert. Die Unfallaufnahme an der Unglücksstelle dauerte noch bis in die Nachtstunden hinein an. Der Sachschaden an Flugzeug und Pferdekoppel liegt bei mindestens 50.000 Euro.



Die Kripo Bayreuth sucht nun nach Zeugen, die den Absturz des Kleinflugzeugs mitbekommen haben und möglicherweise Hinweise zur Absturzursache geben können. Für eine Rekonstruktion der Flugstrecke nach dem Start vom Flugplatz Kulmbach aus bis zur Absturzstelle, bittet die Polizei um Hinweise, wo der auffällige weiße Kunstflugdoppeldecker zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr im oberfränkischen Raum gesichtet wurde. Hinweise nimmt die Kripo Bayreuth unter der Tel. Nr. 0921/506-0 entgegen.