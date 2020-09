20.09.2020, PP Oberfranken



Polizei deckt Dokumentenfälschungen auf

LICHTENFELS. Ein betrügerisches Ehepaar entlarvten Beamte der Verkehrspolizei Coburg am Freitagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle im Stadtteil Seubelsdorf.

Eine Polizeistreife stoppte, gegen 15.50 Uhr, einen schwarzen KIA. Am Steuer saß ein 42-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger aus dem Landkreis Coburg. Auf dem Beifahrersitz saß seine 36-jährige Bekannte mit litauischer Staatsangehörigkeit. Die Polizisten ermittelten, dass gegen die Beifahrerin ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bamberg bestand, jedoch unter anderen Personalien. Die Beamten prüften daraufhin die mitgeführten Dokumente der Beifahrerin und stellten fest, dass ihr Ausweis und Führerschein gefälscht waren. Tatsächlich ist die Dame ukrainische Staatsangehörige und trägt den im Haftbefehl genannten Namen.

Wie sich herausstellte, traf das Gleiche auf den Fahrer des KIA zu. Dessen Personalausweis und Führerschein waren ebenfalls gefälscht. In Wirklichkeit ist der Fahrer ebenfalls ukrainischer Staatsangehöriger und der Ehemann der Beifahrerin. Da sich der 42-Jährige in Deutschland mit den falschen Personalien unter anderem eine Bankkarte und Krankenversicherungskarte erschlichen hatte, stellten die Beamten nicht nur die gefälschten Personaldokumente, sondern auch die damit rechtswidrig erlangten Ausweis- und Berechtigungsdokumente sicher.

Weiterhin zeigten die Verkehrspolizisten den Fahrer wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis an, da er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte.

Verantworten muss sich das Ehepaar zudem wegen diverser ausländerrechtlicher Verstöße, insbesondere wegen des illegalen Aufenthalts. Das Ehepaar bezahlte eine Geldstrafe im vierstelligen Eurobereich zur Abwendung des Haftbefehls und musste eine sogenannte Sicherheitsleistung für die festgestellten Straftaten hinterlegen.

Die abschließenden Ermittlungen werden von der Verkehrspolizeiinspektion Coburg durchgeführt.