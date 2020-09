17.09.2020, PP Oberfranken



Trickbetrüger erbeuten fünfstelligen Eurobetrag

LICHTENFELS. Erneut haben Betrüger am Mittwochnachmittag mit dem „Enkeltrick“ eine hohe Summe erbeutet. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 11 Uhr erhielt die 72-jährige Rentnerin einen Anruf aus einem angeblichen Autohaus. Eine männliche Stimme erklärte der Frau, dass ihr Enkel einen Verkehrsunfall hatte und daher einen fünfstelligen Eurobetrag zahlen müsste. Im Verlauf des Gesprächs überzeugte der vermutlich professionell geschulte Betrüger die Rentnerin, so dass diese bei ihrer Bank einen entsprechend hohen Betrag abhob und das Geld anschließend, gegen 13.50 Uhr, in der Seeleinstraße einem Unbekannten übergab. Dieser entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Im Verlauf des Nachmittags erkannte die 72-Jährige, dass sie das Opfer von Betrügern wurde. Nachdem sie die Polizei informiert hatte, leiteten die Beamten der Lichtenfelser Polizei sofort eine Fahndung nach dem Unbekannten ein. Die Fahndung verlief bislang ergebnislos und eine detaillierte Beschreibung des unbekannten Abholers ist nicht möglich.

Die Beamten der Kriminalpolizei Coburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zu Tat oder Täter machen kann, wird gebeten sich bei der Kripo unter der Tel. Nr. 09561/645-0 zu melden.

Die Oberfränkische Polizei warnt erneut vor dem betrügerischen Vorgehen:

Informieren und warnen Sie ihre Angehörigen zu diesen Betrugsmaschen.

Geben Sie nie persönlichen Daten preis, z.B. Kontoinformationen, Vermögensverhältnisse, Kreditkartennummern.

Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen mit anderen Familienangehörigen Rücksprache.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen – auch nicht, wenn sie angeblich im Auftrag von Verwandten/Bekannten handeln.

Wenn Sie Zweifel haben, sprechen Sie mit Verwandten, dem Ansprechpartner ihres Kreditinstituts oder informieren Sie die Polizei.

In dringenden Fällen wählen Sie den Notruf 110.

