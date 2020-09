12.09.2020, PP Oberfranken



Verkehrsunfall mir schwer verletztem Fußgänger

HOF. Schwere Verletzungen erlitt ein 20-jähriger Fußgänger am frühen Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße St2461.

Kontakt zur...

Gegen 4.40 Uhr fuhr ein 51-Jähriger Hofer mit seinem Renault auf der Staatsstraße St2461 aus Hof kommend in Richtung Konradsreuth. Auf einer langen Gerade in einem Waldstück wollte der Mann ein anderes Fahrzeug überholen. Zur gleichen Zeit liefen zwei junge Männer, darunter der 20-Jährige, auf der linken Seite der Fahrbahn in der gleichen Richtung. Der Renault erfasste den 20-Jährigen aus dem Landkreis Hof beim Überholvorgang und schleuderte ihn in das linke Bankett. Der 20-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Renault entstand Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof unterstütze ein Gutachter die Beamten der Polizeiinspektion Hof an der Unfallstelle.



Im Zusammenhang mit den weiteren Ermittlungen bittet die Polizeiinspektion Hof den Fahrzeugführer des Autos, das vom 51-jährigen Renaultfahrer überholt worden war, sich unter der Tel.-Nr. 09281/7040 zu melden.