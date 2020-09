10.09.2020, PP Oberfranken



Wohnhaus in Vollbrand

BAYREUTH. Ein brennendes Einfamilienhaus im Bayreuther Stadtteil Aichig forderte die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei ab dem frühen Donnerstagnachmittag. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Kurz nach 13 Uhr verständigten Zeugen die Integrierte Leitstelle Bayreuth und den Polizeinotruf über Rauchentwicklung in einem Haus in der Polarstraße. Bei Eintreffen der ersten Polizeikräfte stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Die beiden Bewohner konnten das Haus noch rechtzeitig verlassen, kamen jedoch durch mit dem Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Feuerwehreinsatzkräfte nahmen sofort den Kampf gegen die Flammen auf. Ein Nachbarhaus wurde wegen der starken Rauchentwicklung vorsorglich evakuiert.

Gegen 16 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht, die Nachlöscharbeiten werden jedoch bis in die Abendstunden andauern.

Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen bei mindestens 300.000 Euro liegen.

Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Bayreuth.