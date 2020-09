01.09.2020, PP Oberfranken



Steine von Autobahnbrücke geworfen

A73 / BAMBERG. Nachdem zwei Personen vergangenen Dienstagmorgen Steine von einer Autobahnbrücke auf die Fahrbahn der Autobahn A73 geworfen hatten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Kontakt zur...

Am 25. August 2020, gegen 7.25 Uhr, warfen die zwei unbekannten Täter die Steine auf die Fahrbahn. Sie standen dabei auf der Autobahnbrücke über der A73 an der Anschlussstelle Bamberg-Ost. Mindestens zwei Steine trafen dabei einen Hyundai, der in Richtung Coburg fuhr. Die Frontscheibe splitterte durch den Aufprall der Steine und der Fahrer des Hyundai erlitt leichte Verletzungen.