25.08.2020



Auto nach Verkehrsunfall in Vollbrand – drei Schwerverletzte

A9 / PEGNITZ, LKR. BAYREUTH. Drei Schwerverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Montagabend auf der Autobahn A9 in Fahrtrichtung München.

Gegen 19 Uhr kam ein 39-Jähriger aus Stuttgart mit seinem Mazda kurz nach der Anschlussstelle Pegnitz ins Schleudern. Ursache dürfte gewesen sein, dass der Mann an seinem Auto ein Notrad montiert hatte und viel zu schnell unterwegs war. Der Mazda schleuderte von der linken Fahrspur nach rechts und prallte in die Schutzplanke. Dort drehte sich das Auto noch mehrfach um die eigene Achse und der Motorblock wurde aus dem Fahrzeug gerissen. Der Motorblock blieb auf der Fahrbahn liegen und wurde vom Ford eines 31-Jährigen aus Berlin erfasst.



Nachdem der Mazda des 39-jährigen Unfallverursachers zum Stehen kam, fing der Wagen Feuer und geriet in Vollbrand. Das Auto war, neben dem Fahrer, mit zwei Kindern im Alter von drei und sechs Jahren besetzt. Alle konnten das brennende Fahrzeug selbstständig verlassen, oder durch Ersthelfer gerettet werden. Die Feuerwehren Trockau und Pegnitz konnten den Mazda löschen.



Die Insassen des Mazda wurden schwer verletzt mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht. Die Insassen des Ford blieben glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro. Die Autobahn A9 blieb für die Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Unfallstelle für mehrere Stunden komplett gesperrt.