19.08.2020, PP Oberfranken



Hundebisse am Autobahnparkplatz – Polizei sucht Zeugen

A93 / MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. Zwei Menschen verletzte ein Hund am vergangenen Freitag am Autobahnparkplatz Peuntbach auf der Autobahn A93 nahe Marktredwitz.

Eine vierköpfige Familie aus München legte am vergangenen Freitag, gegen 13.45 Uhr, auf ihrer Heimreise Richtung Süden eine Pause am Parkplatz Peuntbach auf der A93 ein. Die Familie saß an einem Tisch am Parkplatz, als plötzlich ihr unter dem Tisch liegender Yorkshire Terrier durch einen großen nicht angeleinten Hund angegriffen wurde. Der große Hund biss die 48-jährige Mutter und den 16-jährigen Sohn, als diese versuchten ihren Terrier zu befreien. Während die Familie damit beschäftigt war, die eigenen Bisswunden zu versorgen, setzten die Besitzer des großen Hundes ihre Fahrt fort, ohne sich um die Verletzten zu kümmern oder Personalien zu hinterlassen. Der Yorkshire Terrier der Familien wurde schwer verletzt und musste durch einen Tierarzt versorgt werden.



Der unbekannte Hund hatte nach Zeugenangaben etwa die Größe eines Schäferhundes, es könnte sich um einen „Cane Corso“ gehandelt haben. Seine Besitzer waren mit einem Wohnwagengespann unterwegs, der Wohnanhänger hatte ein Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Frankenthal (FT) in Rheinland-Pfalz.