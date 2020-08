09.08.2020, PP Oberfranken



Campingplatz heimgesucht

OBERWALLENSTADT, LKR. LICHTENFELS. Wegen mehrerer Einbrüche in Vorzelte und Wohnwagen ermittelt die Polizeiinspektion Lichtenfels. In der Nacht zum Samstag häuften sich die Einbrüche auf einem Campingplatz in Oberwallenstadt.

Zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 7.30 Uhr, trieben bislang unbekannte Täter ihr Unwesen auf dem Campingplatz in der Krößwehrstraße. Sie öffneten mehrere Vorzelte und drangen auch die Wohnwagen selbst ein. Die Tatsache, dass Personen darin schliefen, schreckte die Täter nicht ab und sie entwendeten Schmuck, Smartphones, Bargeld, Schuhe und sonstige Wertgegenstände. Der gesamte Entwendungsschaden liegt nach aktuellen Ermittlungen im mittleren vierstelligen Eurobereich.