09.08.2020, PP Oberfranken



Wohnhaus und Scheune vollständig abgebrannt



Löscharbeiten (Quelle: Polizei)

TETTAU, LKR. KRONACH. Ein folgenschwerer Brand ereignete sich in der Nacht zum Sonntag auf einem Gehöft auf dem Wildberg. Zwei verletzte Personen, zwei verstorbene Tiere und ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe gehen auf das Konto der Flammen. Die Coburger Kriminalpolizei ermittelt.

Kurz nach 2 Uhr teilte eine Anwohnerin aus Tettau der Integrierten Leitstelle Coburg den Brand des Bauernhofes auf dem Wildberg mit. Als die Beamten der Polizei Ludwigsstadt wenige Minuten später dort eintrafen, kämpften die Einsatzkräfte der Feuerwehr bereits gegen die Flammen am dortigen Wohnhaus. Eine Scheune war zu diesem Zeitpunkt bereits abgebrannt und das nebenstehende Wohnhaus stand in Vollbrand. Den Kräften der Feuerwehr gelang es, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und das Anwesen kontrolliert abbrennen zu lassen.

Auf dem Bauernhof mit Ferienwohnungen befanden sich insgesamt acht Personen. Eine Person wurde durch die Feuerwehr mittels einer Drehleiter aus dem brennenden Gebäude gerettet. Die restlichen Anwohner und Gäste konnten sich zuvor selbst in Sicherheit bringen. Ein 76-jähriger Bewohner zog sich leichte Verbrennungen zu, eine weitere Person stand unter Schock. Beide kamen mit dem Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser.

In der abgebrannten Scheune lebten mehrere Tiere. Zwei Ziegen fielen dem Brand zum Opfer und verstarben. Mehrere Pferde, Ziegen und Hühner konnten noch vor dem Flammen gerettet werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist zunächst unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Neben den Beamten der Polizei waren zirka 200 Kräfte der Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks, der Notfallseelsorge und vom Rettungsdienst vor Ort im Einsatz.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen.



Kurz vor dem Brand, gegen 1.30 Uhr, konnte ein dunkel gekleideter Mofafahrer beobachtet werden, der zunächst auf den Wildberg in Richtung des Bauernhofs fuhr und den Berg, kurz vor 2 Uhr, wieder in Richtung des Ortskerns von Tettau hinabfuhr.