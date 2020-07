31.07.2020, PP Oberfranken



Schlafenden Einbrecher festgenommen

BAYREUTH. In einem Strandkorb schlafend und stark betrunken nahmen Bayreuther Polizisten am Donnerstagmorgen einen Mann nach einem Einbruch in ein Holz- und Gartenbaucenter fest. Der Mann war zuvor in die Büroräume der Firma eingedrungen und hatte hieraus Geld gestohlen.

Gegen 6.30 Uhr meldete ein Verantwortlicher des Holzfachmarktes in der Justus-Liebig-Straße einen Einbruch in die Büroräume der Firma. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein zunächst unbekannter Täter die Glasscheibe zum Lagerbüro eingeworfen hatte, um ins Innere zu gelangen. Hier entwendete er eine Weinflasche, ein Feuerzeug und eine Geldgeschenkkarte.

Bei der weiteren Begehung der Tatörtlichkeit stellten die Polizisten dann im Bereich der Außenausstellung für Gartenmöbel den in einem Strandkorb unter einer Decke schlafendenden 21-jährigen Einbrecher fest. Die Beamten weckten den jungen Tatverdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest. Im Anschluss übergaben sie den Einbrecher an Kriminalbeamte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille.

Insgesamt entstand dem Fachmarkt ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Kriminalbeamten ermitteln gegen den Täter wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls.