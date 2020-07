21.07.2020, PP Oberfranken



Bienenwaben entsorgt

FORCHHEIM. Unsachgemäß entsorgten Unbekannte am vergangenen Wochenende Bienenwaben in einem Container am Friedhof in Reuth. Die Wasserschutzpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zwischen dem 17. Juli 2020 und dem 19. Juli 2020 entsorgten unbekannte Täter mehrere Bienenwaben in einem Grüngutcontainer am Friedhof in der Ebermannstädter Straße. Fremde Bienen in großer Zahl räuberten daraufhin diese Waben. Hierbei kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Waben wegen einer Bienenkrankheit entsorgt wurden und nun andere Völker anstecken. Genau aus diesen Gründen ist eine derartige Entsorgung verboten. Auffällig war außerdem, dass die Rahmen der Waben zwei unterschiedliche Maße, das sogenannte „Zandermaß“ und das „Deutsch-Normalmaß 1,5“, hatten. Die Beamten schalteten das Veterinäramt Forchheim ein, welche Proben entnahmen und die Waben im Anschluss ordnungsgemäß entsorgten.